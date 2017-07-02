Ученые раскрыли загадку происхождения Солнца

Астрономы заявили, что Солнце могло появиться совсем при других обстоятельствах, чем считалось раньше

Они выдвинули новую теорию происхождения светила. По их мнению, новая теория наиболее правдоподобная, информирует supreme2.ru.

Вопросом занимались специалисты из международного сообщества астрономов. Они допустили, что Солнце возникло не в одиночку, как раньше считалось, а в скоплении звезд. У него было нечто похожее на звездную колыбель.

Именно так и рождается большинство звезд, за которыми ученым приходилось наблюдать. Раннее же считалось, что Солнце возникло из водорода, причем в одиночестве, без связи с другими космическими объектами.

Астрономы рассказали, куда, по их мнению, делись те звезды, которые окружали Солнце в момент его зарождения. Они уверяют, что все эти объекты просто раздвинулись и отошли от светила.

Сейчас они находятся на расстоянии 3 тысяч световых лет от Солнца. Их орбиты растянулись в дугу, которую ученые и сейчас наблюдают. Все это произошло несколько миллионов лет тому назад.