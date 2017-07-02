18.06.17 15:513230
В Черкасской области показали древнейшие в Европе семена
|02.07.17 12:00
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Уникальная находка датирована концом V тысячелетием до н.э.
Уникальная находка датирована концом V тысячелетием до н.э.
Государственный заповедник "Трипольская культура" в Легедзино Черкасской области выставил самую древнюю в Европе находку семян рябинника. Ее относят к концу V тысячелетием до н.э. Об этом сообщает "Родная Черкащина".
"Эти семена около семи тысяч лет хранились в трипольском горшке. Рябинник – это лекарственное растение. Его пили как энергетик – аналог современного кофе. Отвар стебля использовали для окрашивания тканей в красный цвет”, – говорит директор заповедника Владислав Чабанюк.
Отмечается, что выставка проходила во время ежегодного праздника "Купало в Легедзином", которое в этом году посвятили теме цветов и растений в украинском народном знахарстве.