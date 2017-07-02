2 июля: какие сегодня праздники

Обзор праздников на сегодня в мире и Украине.

День работников морского и речного флота Украины - национальный профессиональный праздник, который отмечается на Украине ежегодно в первое воскресенье июля.

Дата проведения этого праздника неоднократно менялась. Впервые у украинских моряков появился свой праздник 29 июня 1993 года, согласно Указу первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука № 236 от 29 июня 1993 года «О Дне работников морского и речного флота». 24 марта 2006 года глава государства Виктор Андреевич Ющенко издаёт новый Указ № 259 «О Дне Военно-морских сил Вооружённых сил Украины», в котором выделяет в отдельную дату праздник военнослужащих Военно-морского флота Украины.

Приблизительно два года спустя, 18 ноября 2008 года, президент Ющенко издаёт ещё один указ «О дне флота Украины» № 1053/2008, которым предписывает считать утратившими силу "Указы Президента Украины от 29 июня 1993 № 236 «О Дне работников морского и речного флота» и от 24 марта 2006 № 259 «О Дне Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины».

В президентском указе № 259 от 18.11.2008 в числе прочего говорилось: «Установить на Украине профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины — День флота Украины, который отмечать ежегодно в первое воскресенье июля». С той поры гражданский и военный флот снова стали отмечать свои профессиональные праздники вместе[1].

Затем, Президент Украины Виктор Янукович, в своем указе № 1209/2011 от 30.12.2011[2] переносит празднования дня флота Украины на последнее воскресенье июля.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 332/2015 от 12.06.2015 отменил указ Януковича и вернул празднование Дня работников морского и речного флота на первое воскресение июля.

Всего в стране насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов.

В «День флота Украины» руководство страны и высшие чины ВМФ Украины поздравляют своих подчинённых с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся сотрудники награждаются государственными наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями командования.

Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) - отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Основанием для установления даты этого профессионального праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Спорт во все времена был и остается той объединяющей силой, которая сплачивает не только отдельных людей, но и целые страны и континенты. Миротворчество, дух честной борьбы, стремление к здоровому образу жизни — эти слагающие современного спорта объединяют в себе лучшее из того, что человечество достигло за время своего существования.

Международная ассоциация спортивной прессы была основана в 1924 году. Что же освещает спортивная журналистика? Это — спорт и физическая культура, а также события общественной жизни, связанные со спортом и физкультурой.

Спортивная журналистика — это социально-значимая деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, интернет), опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и аудиторию.

В сам же праздник национальные ассоциации спортивных журналистов и AIPS проводят торжественные заседания, где награждаются лучшие представители средств массовой информации в области спорта, а ряд изданий проводят специальные спортивные мероприятия.

Всемирный день НЛО (День уфолога)

Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект». Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако событие получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» (Roswell UFO Incident) началась история уфологии. И земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые. Условно уфологов можно также разделить на два лагеря: тех, кто ищет доказательства внеземного присутствия на нашей планете, и тех, кто ищет объяснения этим загадочным явлениям, пытаясь расширить границы современной науки.

Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО в Розуэлле, ежегодно на праздник в начале июля в город приезжают более 200 тысяч человек. В это время здесь организуется фестиваль, в рамках которого проходят семинары, лекции, специальные экспозиции и костюмированный парад «инопланетян».

На дни проведения фестиваля в Розуэлле приходится пик туристической активности: в гостиницах не остается свободных мест, раскупаются сувениры с инопланетной символикой. Гостям показывают сразу четыре места крушения летающей тарелки в окрестностях города. В целом «НЛО-индустрия» ежегодно приносит экономике города порядка 5,2 миллиона долларов прибыли.