Губернатор Олексій Савченко привітав моряків з їх професійним святом

Своє вітання губернатор написав у своїй сторінці в Facebook

Вітаю всіх з Днем Військово-Морських сил України та працівників річкового та морського флоту. Бажаю військовослужбовцям з такою ж енергією, з таким же ентузіазмом продовжувати подальший розвиток і відродження Військово-морських сил. Я бажаю всім – і тим, хто служив та зараз служить на флоті, всім морякам і корабелам, дружинам, батькам та членам сімей моряків міцного здоров'я, щастя і благополуччя! Завжди і всюди наголошую: Україна має мати свій власний потужний національний флот! І розбудова нашого флоту має відбуватись саме на Миколаївщині.

Олексій Савченко також відвідав урочистості до Дня Військово-морських сил України поблизу колишнього миколаївського річвокзалу. У своїй промові він підкреслив, що український флот завжди був і є основним інструментом захисту морських рубежів України.

О.С.: Саме ви стали тією рішучою силою, які не дивлячись на зраду окремих псевдогенералів, що перейшли на бік ворога, згуртували навколо себе патріотів і не дали можливості захопити кордони нашої держави. Саме ви, військові морякі доклали вагомі сили зберегти бойовий потенціал нашого флоту пілся анексії Криму. Саме ви стали рішучою силою яка зламала плани агресора по дестабілізації і захопленню нашої держави.

Всіх загиблих моряків губернатор та присутні вшанували хвилиною мовчання.