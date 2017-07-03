Скончался знаменитый итальянский комик Паоло Вилладжо, звезда фильмов "Фантоцци" и "Синьор Робинзон"

В понедельник, 3 июля, скончался всемирно известный итальянский актер и режиссер Паоло Вилладжо. Десятки миллионов зрителей из разных стран знали и любили его Фантоцци — маленького итальянца, чьи проблемы и радости были понятны и знакомы каждому человеку.

Паоло Вилладжо родился 30 декабря 1932 года в Генуе. Его детство прошло в бедности. Паоло еще не было семи лет, когда началась Вторая мировая война. Но даже об этом тяжелом времени Вилладжо позже вспоминал с присущим ему юмором: «В тот период я сидел на диете, вызванной, однако, не желанием лучше выглядеть, а бедностью».

Он перепробовал множество занятий — от официанта до диктора на BBC (итальянская служба). Плавал на круизных лайнерах в качестве конферансье, служил в театре кукол. И даже работал клерком в одной фирме. Этот опыт ему пригодился, когда он играл Уго Фантоцци — простого бухгалтера.

История этого персонажа началась с публикации в 1971 году сборника коротких рассказов, написанных Вилладжо. Книжка пользовалась успехом. Паоло получил за нее приличный гонорар и смог посвятить себя кино. Первая часть, которая так и назвалась — «Фантоцци», вышла в прокат в 1975 году. Всего же было снято 10 фильмов о Фантоцци. Последний вышел в 1999 году.