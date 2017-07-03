Семінар ПА НАТО у Києві: ключова тема стосується безпеки в Чорноморському регіоні

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова української делегації на ПА НАТО Ірина Фріз, рівень запрошених експертів гарантує високу якість як презентації тем семінару, так і відповідних дискусій.

«Семінар зібрав чи не рекордну кількість учасників – понад 150 осіб з двох з половиною десятків держав-членів Альянсу, асоційованих членів Асамблеї, регіональних партнерів, а також представників міжнародних організацій, наукових кіл, громадянського суспільства, незалежних експертів», – йдеться у дописі.

І. Фріз додала, цього разу семінар започатковує «Тиждень НАТО в Україні», в рамках якого сьогодні після обіду у Верховній Раді відбудеться урочисте засідання, присвячене 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.

Вона відзначила високий рівень представництва сторін на форумі – «послідовного й незламного євроатлантиста нашої держави голови Верховної Ради України пана Андрія Парубія і голови Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, який вдруге підряд бере участь у цьому заході в Києві, а за останні рік втретє офіційно відвідує нашу країну».

І. Фріз висловила впевненість у плідній роботі парламентарів ПА НАТО, запрошених спікерів та експертів в ході семінару.