Семінар ПА НАТО у Києві: ключова тема стосується безпеки в Чорноморському регіоні

03.07.17 13:15Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова української делегації на ПА НАТО Ірина Фріз, рівень запрошених експертів гарантує високу якість як презентації тем семінару, так і відповідних дискусій.

«Семінар зібрав чи не рекордну кількість учасників – понад 150 осіб з двох з половиною десятків держав-членів Альянсу, асоційованих членів Асамблеї, регіональних партнерів, а також представників міжнародних організацій, наукових кіл, громадянського суспільства, незалежних експертів», – йдеться у дописі.

І. Фріз додала, цього разу семінар започатковує «Тиждень НАТО в Україні», в рамках якого сьогодні після обіду у Верховній Раді відбудеться урочисте засідання, присвячене 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.

Вона відзначила високий рівень представництва сторін на форумі – «послідовного й незламного євроатлантиста нашої держави голови Верховної Ради України пана Андрія Парубія і голови Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, який вдруге підряд бере участь у цьому заході в Києві, а за останні рік втретє офіційно відвідує нашу країну».

І. Фріз висловила впевненість у плідній роботі парламентарів ПА НАТО, запрошених спікерів та експертів в ході семінару.

Похожие новости

15.06.17 11:48Путин прокомментировал сближение Украины и НАТО

24.03.17 19:00НАТО поможет ликвидировать последствия взрыва в Балаклее - Порошенко

11.03.16 12:10В ЕС хотят 55% украинцев, в НАТО - 47%, - соцопрос Института Горшенина

22.05.12 09:00Янукович на саммите НАТО: немного благодарности и резкая критика

27.04.10 10:56Верховная Рада ратифицировала соглашение по ЧФ РФ и приняла бюджет-2010

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 03.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:09В Николаеве за неделю родилось более сотни малышей

16:58В соцсети Ukrainians появится прослушивание музыки - СМИ

16:35Эксперты назвали лучший в мире аквапарк

16:01В Николаеве откроют социальный Центр для молодежи с особыми потребностями

15:48Миколаївські аграрії активно жнивують, зібрано майже 200 тис. тонн зернових

15:36Апелляционный суд подтвердил, что Сенкевич незаконно уволил Мостового с должности директора «Николаевкоммунтранса»

15:11На Львовщине установили первую мемориальную доску немецкому офицеру

15:03В Авдеевке заработала фильтровальная станция

14:30Мужчина пытался перелететь через Днепр на шариках, чтобы сделать предложение девушке, но упал в реку

14:15"Квартал 95 починає роботу над телевізійним фільмом "Свати 7"

14:00Samsung презентовала восстановленный Galaxy Note 7

13:45«Чтобы предпринимали дышали свободно»: губернатор Савченко о задержании «Наума»

13:30НАБУ подозревает экс-замгенпрокурора в причастности к офшорным счетам

13:15Семінар ПА НАТО у Києві: ключова тема стосується безпеки в Чорноморському регіоні

13:00ГПУ та НАБУ взялися за Приватбанк. Арештовано майно, готуються підозри

12:45Китайская компания хочет построить ТЭС во Львовской области

12:30Британия после Brexit должна упростить визовый режим для украинцев, — посол

12:15В Николаеве задержан криминальный авторитет "Наум" и его люди

11:59Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились после развода

11:45Недосипаючи, ми з’їдаємо на 40% калорій більше

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

19.06.17 17:122410

Где завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

19.06.17 17:252170

Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью (видео)

19.06.17 17:372440

Минстець опубликовал список сайтов, которые планируют запретить

19.06.17 17:492810

Совсем скоро один из самых волшебных дней в году - День солнцестояния (дата,обряды)

Самые читаемые

20.06.17 11:295780

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 09:055560

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205480

По волнам воспоминаний…

25.06.17 14:425050

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама