3 июля: какой сегодня праздник

День войск противовоздушной обороны Украины - 3 июля.

Войска ПВО, вид вооруженных сил Украины, несут службу с целью предупреждения о нападении воздушно-космического противника, защиты административно политических центров и прикрытия промышленно важных экономических районов, группировок вооруженных сил, важных военных и других объектов от ударов с воздуха.

Традиционно в нашей стране этот профессиональный праздник отмечается в первое воскресенье июля.

Войска ПВО вооруженных сил Украины составляют систему противовоздушной обороны государства и выполняют определенные задания во взаимодействии с военно-воздушными силами, войсками противовоздушной обороны сухопутных войск, силами и средствами противовоздушной обороны военно-морских сил и пограничных войск Украины. Структурными составляющими войск ПВО являются зенитные ракетные войска, радиотехнические войска и истребительная авиация, а также войска связи, специальные части, подразделения обеспечения и военно-учебные заведения.

Круглосуточно боевое дежурство в Украине несут около 2500 военнослужащих войск ПВО. За месяц осуществляется радиолокационное сопровождение около 12-13 тысяч летательных аппаратов.

В мирное время часовые неба Украины осуществляют боевое дежурство по охране государственной границы страны в воздушном пространстве и контролируют перелеты воздушных судов через государственную границу.

Сегодня в войсках противовоздушной обороны девять частей имеют почетные наименования. Десять военных частей награждены боевыми орденами, а еще девяти вручены боевые флаги.