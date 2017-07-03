3 июля: какой сегодня праздник

03.07.17 18:49Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

День войск противовоздушной обороны Украины - 3 июля.

Войска ПВО, вид вооруженных сил Украины, несут службу с целью предупреждения о нападении воздушно-космического противника, защиты административно политических центров и прикрытия промышленно важных экономических районов, группировок вооруженных сил, важных военных и других объектов от ударов с воздуха.

Традиционно в нашей стране этот профессиональный праздник отмечается в первое воскресенье июля.

Войска ПВО вооруженных сил Украины составляют систему противовоздушной обороны государства и выполняют определенные задания во взаимодействии с военно-воздушными силами, войсками противовоздушной обороны сухопутных войск, силами и средствами противовоздушной обороны военно-морских сил и пограничных войск Украины. Структурными составляющими войск ПВО являются зенитные ракетные войска, радиотехнические войска и истребительная авиация, а также войска связи, специальные части, подразделения обеспечения и военно-учебные заведения.

Круглосуточно боевое дежурство в Украине несут около 2500 военнослужащих войск ПВО. За месяц осуществляется радиолокационное сопровождение около 12-13 тысяч летательных аппаратов.

В мирное время часовые неба Украины осуществляют боевое дежурство по охране государственной границы страны в воздушном пространстве и контролируют перелеты воздушных судов через государственную границу.

Сегодня в войсках противовоздушной обороны девять частей имеют почетные наименования. Десять военных частей награждены боевыми орденами, а еще девяти вручены боевые флаги.

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Понедельник, 03.07.2017

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