Народный праздник 3 июля – Мефодий Перепелятник

03.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Епископ Патарский Мефодий, чья память чтится сегодня, жил в 3-4 веках в Малой Азии и отличался иноческим смирением.

Он учил свою паству христианству мирно и тихо, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил после себя богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания. В 312 году епископа схватили язычники и казнили.

Народный праздник Мефодий Перепелятник отмечается 3 июля (по старому стилю – 20 июня). По церковному календарю это дата почтения памяти святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день принято охотиться на перепелов.

Традиции: Перепелиная охота

Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.

Существовали и другие приметы — на погоду. Если на Мефодия зарядил дождь — ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной.

Именины в этот день

Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома

Похожие новости

15.02.14 10:53«Лучшему ударнику-педагогу…»

01.05.13 14:36Вторая мировая война: преподавание, исследования, манипуляции

18.06.12 15:37Накануне 71-й годовщины начала ВОВ в Николаеве вышла книга о лагере смерти на Темводе

10.11.11 11:22Носенко: отец - сталинский нарком, а сын - предатель? Часть истории Черноморского судостроительного завода так и осталась недосказанной

17.10.09 18:26Минобразования предлагает внести изменения в учебники по истории Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 03.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:39В Пакистане журналистка скончалась во время прямого эфира. Видео

21:00Народный праздник 3 июля – Мефодий Перепелятник

20:45Президент подписал закон о качестве продуктов

20:32На какие большегрузы не распространяется запрет движения по дорогам Николаевской области

20:16В Киеве только 30% работников ресторанов проходят медосмотр

19:51«Нафтогаз Украины» готовится повысить цены для населения

19:30Для украинских детей изменят правила выезда за границу

19:15Гройсман объяснил, откуда берутся деньги на пенсионную реформу

19:00У Миколаєві студенти напали на пенсіонера (відео)

18:493 июля: какой сегодня праздник

18:39Курс валют на 3 июля

18:29Ученые рассказали, чем опасны гаджеты для детей до 12 лет

18:15Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

18:00Австрийская полиция запретила товарищеский матч "Динамо" – "Утрехт"

17:49На Закарпатье мужчина сжег сам себя

17:37В деятельности николаевского криминального авторитета Наума СБУ нашла российский след

17:23Дети льготных категорий из Николаева отправились отдыхать на Черноморское побережье

17:09В Николаеве за неделю родилось более сотни малышей

16:58В соцсети Ukrainians появится прослушивание музыки - СМИ

16:35Эксперты назвали лучший в мире аквапарк

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.06.17 08:002030

Сутки в АТО: четверо раненых, 43 обстрела

20.06.17 08:211930

13 видов рыбы, которую лучше никогда не есть

20.06.17 08:311980

Эксперты США изучили ситуацию в Украине

20.06.17 08:452030

Порошенко: Ассоциация с ЕС начнется с 1 сентября

Самые читаемые

20.06.17 11:295810

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 09:055760

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205650

По волнам воспоминаний…

25.06.17 14:425320

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама