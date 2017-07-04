Астрономы говорят, что активность Солнца резко упала. Это грозит Земле холодом

04.07.17 13:00Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Уровень магнитной активности в недрах Солнца в последние годы стремительно падает. Об этом сообщает журнал MNRAS.

Активность Солнца достигла рекордно низких значений и указывает на необратимые изменения в работе светила.

"Последние пики активности Солнца были рекордно низкими, и в ходе текущего цикла его минимум был необычно длинным", - рассказывает Ивонна Элсворт (Yvonne Elsworth) из Университета Бирмингема (Великобритания).

Солнечная активность определяется по количеству пятен и вспышек на Солнце, связанных с изменениями магнитного поля светила. Цикл солнечной активности - от максимума до максимума - длится примерно 11 лет.

В годы активного Солнца усиливаются и учащаются магнитные бури, которые могут вызывать как технические проблемы, так и недомогания у людей, чаще наблюдаются полярные сияния.

Недавно Солнце находилось в фазе своего максимума, активность его была несколько выше многолетней нормы. Однако 24-й цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался рекордно слабым, и астрономы опасались того, что светило впадает в "спячку", однако возобновление его активности в 2015 году частично развеяло эти подозрения.

В последние два цикла вращение Солнца замедлилось. Сейчас число пятен на Солнце постепенно падает, и ученые ожидают, что их число опять может достичь рекордно малых значений.

Если тренды 24-го цикла повторятся, то наступит аналог Маундеровского минимума, периода аномального спокойствия на Солнце в 1645-1715 годах, с существованием которого связывают длительный период похолодания климата в начале Нового времени.

Как сообщала "Страна", тысячи энтузиастов встретили и провели самый длинный день в году на развалинах Стоунхенджа.

Ранее планету-покровителя Стрельцов назвали самой старой в Солнечной системе .

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