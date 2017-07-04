4 июля - День судебного эксперта Украины

Понятие судебная экспертиза появилась очень давно.

В конце 19 века австрийский судебный следователь Ганс Гросс создал новое направление науки, которое назвал криминалистика, а в 1893 году в Санкт-Петербурге было создано первое официальное учреждение для проведения судебной экспертизы.

С 1913 года такое учреждение появилось и в Киеве. Судебная экспертиза – процессуальное действие, которое состоит из проведения исследований и дачи заключения экспертов по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производившим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Экспертиза позволяет достоверно установить истину на основе научных знаний. Тем самым судебная экспертиза стоит на страже прав свободы человека и интересов общества.

Учитывая большое значение судебной экспертизы, Президент Украины поддержал инициативу общественности и учредил День судебного Эксперта Украины 4 июля каждого года.

В настоящее время на Украине аттестовано около 6 тысяч судебных экспертов, в том числе 1 400 государственных.