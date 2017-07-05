Умер Даниил Гранин: причина смерти, биография, википедия писателя

05.07.17 11:45Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

На 99-м году жизни скончался в Санкт-Петербурге известный писатель Даниил Гранин.

Его госпитализировали в реанимационное отделение одной из городских больниц Петербурга. Гранина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Родился Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) в семье лесника Александра Даниловича Германа и его жены Анны Бакировны в поселке Волынь (сейчас Курганская область), по другим данным – в Саратовской области.

В официальной биографии Гранина указано, что в 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института и пошел работать инженером на Кировский завод, откуда и ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения. В 1942 году он вступил в ВКП (б). Отучившись в Ульяновском танковом училище, он вернулся на фронт и дослужился до командира роты тяжелых танков.

С 1945 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте.

Даниил Гранин был одним из членов редакционной коллегии журнала «Роман газета». Также он инициировал создание ленинградского общества «Милосердия». Грани являлся членом Всемирного клуба петербуржцев.

Печататься Гранин начал с 1949 года. Он написал такие известные романы как «Искатели», «Иду на грозу», «Картина». Гранин является автором «Блокадной книги». Ее он начал писать еще в 70-х вместе с Алексеем Адамовичем. Но вышла она в свет в 1984, да и то после того, как из нее цензура вычеркнула более 60 эпизодов.

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Среда, 05.07.2017

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