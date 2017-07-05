5 июля - праздники, события, памятные даты

Именины в этот день: Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор

В народном календаре: Евсеев день

Епископ Самосатский Евсевий, чья память чтится в этот день, жил в 4 веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. В народе называли именины Евсевия днем встреч. На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

Праздники

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Национальный день - День парламента Тинвальд (Остров Мэн)

День независимости (Алжир)

День мира и народного единства (Руанда)

День независимости (Венесуэла)

День независимости (Кабо-Верде)

День Кирилла и Мефодия (Чехия)

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День Кирилла и Мефодия (Словакия)

Национальный день крекеров Грахама (США)

Национальный день пирога с яблочной начинкой (США)

Национальный день трудоголиков (США)

Круговращение Майтреи (Майдари-Хурал)

В истории:

5 июля 1881 г., 135 лет назад, в Египте открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов Луксор

5 июля 1881 года египтолог Эмиль Бругш из каирского Египетского музея совершил сенсационное открытие. Под Луксором, в скалах Дейр эль-Бахри к востоку от знаменитой Долины царей, он обнаружил под землей погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями фараонов: Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а также легендарного завоевателя Рамзеса II Великого. Саркофаги стояли среди утвари и украшений, разбросанных по полу. Судя по всему, незадолго до Бругша здесь побывали воры, но ранее никто не приближался к «сокровищам». Согласно обнаруженным надписям, около 1110 года до н. э. их свезли в этот тайник из усыпальниц, охрану которых власти уже не могли обеспечить. Пользуясь расположением правителя Египта, Эмиль Бругш с помощью двухсот египетских крестьян извлек из гробницы найденные мумии. Эти находки были погружены на каирский пароход, и через 3 дня экспедиция прибыла в столицу. На протяжении всего пути население провожало пароход как погребальный катафалк: мужчины стреляли из ружей, салютуя мертвым фараонам, а женщины, распустив волосы, стенали, как древние профессиональные плакальщицы. Эмиль Бругш своей находкой не только обогатил Каирский музей, но и весь мир, предоставив возможность современным людям увидеть чудесным образом сохранившиеся останки тех, кто тысячи лет назад был в зените своего величия и славы.

5 июля 1946 г., 70 лет назад, во время показа мод в Париже модельер Луи Риар представил новый женский купальник – бикини

В этот день манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Фасон купальника лучше всех описал один из советских конферансье: «Тут черта и там черта, в общем-целом – ни черта». Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу и тут же окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Вероятно, шок от новой модели был не меньшим, чем от ядерного взрыва. Хотя история моды свидетельствует, что ещё 1600 лет тому назад в Римской империи были обольстительницы, которые носили купальные костюмы, состоящие из двух деталей. Они запечатлены на римской мозаике 4 века, открытой археологами при раскопках виллы Казале на Сицилии. Бикини немедленно запретили на многих курортах. Так продолжалось до середины 1950-х годов. Всё изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог создал женщину». В нём первая европейская секс-бомба Бриджит Бардо снялась в бикини, что моментально смело все барьеры. После фильма модные купальники стали господствовать на модных итальянских и французских курортах. А швейные фабрики, работая в три смены, ещё несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиц.

В лунном календаре:

После 05:15 (моск. время) - второй день лунного цикла: Лунный серп пока еще не виден

День начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительней продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более благоприятна, растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность.

Смело осваивайте новые знания в любой области – сейчас это весьма своевременно. День возрастания энергии обостряет эмоциональную сферу. Требуется контроль за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных вспышек эмоций. Удачный день для бизнеса и решения финансовых вопросов, но активность лучше проявить во вторую половину лунного дня. Считается, что этот день – не из лучших для общения.

Предпочтительнее ограничить внешние контакты. Особое внимание стоит уделить телу, физические нагрузки будут очень кстати. Энергии дня стимулируют аппетит, но не нужно есть все подряд — будьте избирательны в пище, внимательны и доброжелательны к своему организму. Исходя из пищевых предпочтений этих лунных суток можно подобрать себе диету на весь лунный месяц.

Также, не забудьте уделить внимание телу, потому что именно сегодня оно набирает силы на весь месяц. Почему бы не посвятить часть дня физическим нагрузкам? Поход в бассейн или спортзал благоприятно скажутся на здоровье.

Стрижка волос: не рекомендуется.

Брак: считается, что эта лунная фаза неблагоприятна для заключения браков.