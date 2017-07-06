"Послання комсомольців" 1967 року відкрили рівно через півстоліття і ... не зрозуміли

У Первомайську Миколаївської області розпакували капсулу часу з посланням, яке написали півстоліття тому комсомольці СРСР. Дістали її під час фестивалю з брейкдансу, повідомляє ТСН.

Своє послання комсомольці 60-их років минулого століття вмурували в стіну місцевого будинку культури. В ньому було зазначено, що це - лист від комсомольців 1967 року до молоді 2017 року. Сучасні підлітки навіть не змогли відповісти на питання, хто ж такі комсомольці.

За радянської доби активісти писали такі звернення по всьому СРСР, святкуючи 50-річчя комсомолу. Вони уявляли собі, якими будуть їхні нащадки і заохочували їх святкувати 100-річний ювілей організації. Але вже чверть століття, як немає Радянського Союзу, з п'єдесталів українських міст скинуті пам'ятники Леніну, а в самому будинку культури замість червоного радянського майорять прапори України, УПА і Євросоюзу.

В архівах працівникам культури вдалося дізнатися, хто саме закладав капсулу в Первомайську і навіть відшукати цих людей. Тамара пам'ятає той день до дрібниць: одяг, пісні молодості. Голова комсомольської організації в 1967 році Світлана навіть звернулася до сучасної молоді зі сцени. Послання розпакували, з капсули в першу чергу випали радянські емблеми - значки ВЛКСМ. Надрукований на машинці текст містив вірші і заклики до «комсомольців 2017 року». Підписано документ так: кращий токар, робітник цукрового заводу, лаборант харчокомбінату і учениця випускного класу.

Нове покоління знімало послання на мобільні телефони, відео та фотокамери. Замість нього заклали в стіну власне, надруковане на принтері - з великою гордістю за Україну, яка йде в Європу. Дістати цей документ повинні ще через 50 років.