Сегодня народный праздник — Иван Купала

Иван Купала — один из главных праздников славянских народов, который совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя.

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника, представляют собой сложный обрядовый комплекс, предполагающий плетение венков, сбор трав и цветов, разжигание костров, уничтожение чучела, украшение зеленью построек, перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы.

Отметим, что Иван Купала или Купайла — с давних времен характеризуется у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. В этот день люди опоясывались перевязями из цветов, надевали на голову венки из трав, а затем водили хороводы и пели песни.

Более старшее поколение добывало «живой огонь» с помощью трения сухих палочек. После этого они разводили костры, в середину которых ставился шест с закрепленным на нем символом солнца.

Напомним, что Купальские праздники совершались в честь Бога Солнца, и считались языческими. После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, однако некоторые европейские страны отмечают его по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

Основные народные гуляния приходились в ночь на Ивана Купалу, а уже днём крестьяне начинали возвращаться к своему труду. Так, именно с Купалы начинали сезон покосов. Также считалось, что в этот день любая вода, будь то ключевая, речная или колодезная, а также и утренняя роса — всё имело целебную силу.

А также 7 июля

Сегодня в Японии — День Танабата или фестиваль Звёзд — национальный японский праздник Любви.

Начиная с периода Хэйан в Японии укрепилась заимствованная из Китая традиция отмечать праздник искусств, который поначалу отмечался только при императорском дворе Киото. Обычай широко распространился в начале периода Эдо, смешался с различными традициями фестиваля Обон и дошёл до наших дней в виде современного праздника.

Согласно легенде прекрасная Орихимэ ( прядущая принцесса, ткачиха) и Хикобоси ( пасущий коров, волопас) встретились и полюбили друг друга. Недовольный тем, что работа была оставлена, отец Орихимэ разлучил влюблённых, разделив их по обе стороны реки (Млечный Путь), и запретил им встречаться чаще одного раза в году. Каждый год в седьмую ночь седьмого месяца им разрешено встретиться. Ткачихой, или Танабатацумэ, называют яркую звезду Вегу в созвездии Лиры, а Волопасом, или Кэнгю ( китайский вариант), называют звезду Альтаир в созвездии Орла.

Праздник Танабата очень популярен в Японии. Отмечают его в каждой провинции по-разному, но общей традицией являются фейерверки, парады и праздничное оформление улиц. До наших дней сохранился обычай развешивать на бамбуковых ветках тандзаку — небольшие кусочки тонкой цветной бумаги с написанными на них желаниями, иногда в стихотворной форме. Один из самых крупных фестивалей Танабата проходит в городе Сэндай с 5 по 8 августа. В некоторых городах выбирают «мисс

Именины отмечают

С именинами сегодня можно поздравлять Антона (Антония), Ивана и Якова (Иакова). У католиков — Венедикта, Кирилла и Мефодия.