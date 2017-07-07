Слово о коллеге и основателе нашего сайта

Ровно год назад, 7июля 2016 года, ушел из жизни известный николаевский журналист Вячеслав Чиченин.

В Николаеве его знали не только коллеги.

Выхода его публикаций в прессе, выступлений на радио и телевидении, ожидали многие горожане, почитатели его таланта.

Человек эрудированный и разносторонне развитый, с философским складом мышления и твердой жизненной позицией, он мог разобраться в любой ситуации, проанализировать ее и сделать неожиданные, парадоксальные выводы, поэтому его выступления в СМИ были всегда интересны и пользовались особой популярностью у николаевцев.

Вячеслав Иванович всегда придерживался этических принципов профессиональной журналистики, чего сегодня счень не хватает в нашем медийном пространстве.

Он вел честный, искренний разговор со своими зрителями и читателями, чем заслужил их доверие и неподдельный интерес к своим журналистским расследованиям.

Яркий организаторский талант Вячеслава Чиченина проявился в создании информационно-аналитической интернет-газеты «mk.mk.ua», которую он же и возглавил.

Он был равнодушен к фанфарам и наградам и больше всего ценил в творчестве свободу слова и незаангажированность, неукоснительное следование профессиональным стандартам журналистики.

Друзья и коллеги запомнили его как яркого, блестящего, неординарного журналиста, который был и остается примером для всех в отношении к своему делу и профессиональному долгу.