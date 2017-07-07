Слово о коллеге и основателе нашего сайта
|07.07.17 15:41
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Ровно год назад, 7июля 2016 года, ушел из жизни известный николаевский журналист Вячеслав Чиченин.
В Николаеве его знали не только коллеги.
Выхода его публикаций в прессе, выступлений на радио и телевидении, ожидали многие горожане, почитатели его таланта.
Человек эрудированный и разносторонне развитый, с философским складом мышления и твердой жизненной позицией, он мог разобраться в любой ситуации, проанализировать ее и сделать неожиданные, парадоксальные выводы, поэтому его выступления в СМИ были всегда интересны и пользовались особой популярностью у николаевцев.
Вячеслав Иванович всегда придерживался этических принципов профессиональной журналистики, чего сегодня счень не хватает в нашем медийном пространстве.
Он вел честный, искренний разговор со своими зрителями и читателями, чем заслужил их доверие и неподдельный интерес к своим журналистским расследованиям.
Яркий организаторский талант Вячеслава Чиченина проявился в создании информационно-аналитической интернет-газеты «mk.mk.ua», которую он же и возглавил.
Он был равнодушен к фанфарам и наградам и больше всего ценил в творчестве свободу слова и незаангажированность, неукоснительное следование профессиональным стандартам журналистики.
Друзья и коллеги запомнили его как яркого, блестящего, неординарного журналиста, который был и остается примером для всех в отношении к своему делу и профессиональному долгу.