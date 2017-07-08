Сегодня Всемирный день борьбы с аллергией

08.07.17 09:39Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Иммунитет человека борется с вредоносными микроорганизмами, инородными телами, опухолями. Отклонения в защитной системе могут приводить к аллергическим реакциям, которые проявляются в виде воспалений, сыпей, отеков. Аллергия может вызывать тяжелые осложнения, которые угрожают здоровью и жизни. Чтобы повысить осведомленность социума об этом состоянии, привлечь его внимание к проблеме, помочь больным, создан международный праздник.

Когда проходит

Всемирный день борьбы с аллергией отмечается ежегодно 8 июля. Дату справляют в России, Украине, Беларуси и других странах. В 2017 году проходит 13-й раз.

Кто отмечает

В мероприятиях участвуют люди, которые страдают аллергией, исследователи, иммунологи, физиологи, терапевты, сотрудники лабораторий, активисты благотворительных фондов, вспомогательный персонал клиник. К ним присоединяются студенты, преподаватели, интерны профильных специальностей медицинских ВУЗов.

История и традиции праздника

Событие учреждено в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. Цель праздника – информирование общественности о симптомах недуга, пропагандирование регулярных обследований.

В этот день активисты привлекают внимание социума к проблеме высокой заболеваемости аллергией. Они призывают правительства предпринимать меры по предотвращению распространения недуга. Врачи рассказывают о методах борьбы с аллергией. Готовятся конференции, просветительские лекции, семинары. Проводятся мероприятия по выявлению отклонений в иммунной системе. Лучшим докторам вручают почетные грамоты, дипломы за значительные достижения. Благотворительные фонды устраивают акции в поддержку страждущих. В средствах массовой информации транслируют передачи, которые повествуют о симптомах недуга, угрозах для здоровья, об успехах в его терапии, о результатах деятельности ученых.

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