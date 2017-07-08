8 июля - День Петра и Февронии

08.07.17 10:37Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

В старину в это время начинали отсчитывать жаркие дни, говоря о том, что в течение 40 дней будет стоять очень жаркая погода. После этого начнется осень.

Немногие знают, что именно этот день, 8 июля, считался праздником влюбленных, и сегодня эта традиция соблюдается в некоторых селах. Были у этого дня и приметы.

В народе Петра и Февронию почитают как хранителей супружеской любви и покровителей семейного очага. Легенда повествует о том, что однажды Муромский князь Петр заболел проказой и никак не мог вылечиться от нее. Но однажды он увидел сон о том, что ему способна помочь крестьянка по имени Феврония.

Тогда Петр распорядился разыскать такую девушку. Та вместо платы за лечение потребовала от Петра только одного – чтобы он женился на ней. Петр пообещал это сделать, но, избавившись от болезни, от своего слова отступил.

В результате, болезнь вернулась. Петр раскаялся и вновь обратился к Февронии, пообещав, что женится на ней. Сам Петр получил княжение в качестве наследства от своего старшего брата, но муромским боярам Феврония, простая крестьянка, пришлась не по душе, и они стали отговаривать князя от жизни с ней, говорили, что ему нужно покинуть город или отказаться от жены.

Вместе с Февронией Петр решил уехать из Мурома. Однако в народе начались волнения – люди требовали вернуть их князя. Тогда Петр и Феврония возвратились и правили городом еще очень долго. В старости они решили постричься в монахи и стали молиться Богу о том, чтобы умереть в один день.

Господь выполнил просьбу Петра и Февронии, которые завещали похоронить их в одном гробу. Однако эту просьбу не выполнили, поскольку посчитали, что она является непристойной для монахов. И, несмотря на то, что тела умерших положили в разных обителях перед похоронами, на следующий день Петр и Феврония лежали вместе.

Петр и Феврония были канонизированы церковью в 1541 году, и с тех самых пор им стали молиться о счастье и благополучии в семье, просить благословения на свадьбу, причем, не только 8 июля.

Можно сказать, что этот праздник в чем-то перекликается с днем святого Валентина, однако разница заключается в том, что 8 июля посвящено людям, состоящим в браке.

День 8 июля также называли Русальницей. Бытовало поверье, согласно которому, русалки именно 8 июля начинают водить хороводы, а потому, стоило соблюдать осторожность во время купания - речная дева может на дно утащить.

Что можно и что нельзя кушать в День Петра и Февронии

Праздник приходится на Петров пост. Если он выпадает на вторник, четверг, субботу или воскресенье, то Православная Церковь в этот день разрешает употреблять в пищу рыбу, на понедельник – горячую пищу без масла, на среду или пятницу – невареную пищу растительного происхождения (сухоядение).

Что нельзя делать в День Петра и Февронии

В этот праздник не рекомендуется прибегать к ритуалам черной магии. Большую пользу принесут молитвы и походы в храмы с чистыми намерениями. 8 июля запрещается венчаться, поскольку дата приходится на Петров пост.

Именины в этот день

Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Фёдор.

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