9 июля - День рыбака

День рыбака отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В 2017 году он выпадает на 9 июля. Событие установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных днях».

В торжествах принимают участие рыболовы-любители и те, для кого подобная деятельность является профессией. Праздник считают своим сотрудники рыбной инспекции, студенты и преподаватели учебных заведений, специализирующихся на водном хозяйстве. В мероприятиях принимают участие их друзья, родственники, знакомые и близкие люди.

Ловля обитателей морских и речных глубин является не только формой досуга, но и промыслом. Она играет важную роль в экономике государства, наполняя его бюджет за счёт продаж продукции и экологии, влияя на процессы в биосфере Земли.

История и традиции праздника

Событие на официальном уровне установлено в советские времена. В 1980 году был принят соответствующий указ, внёсший День рыбака в перечень памятных дат.

Мероприятия подразумевают выезды на природу к водоёмам и проведение соревнований по вылову обитателей водных глубин. Участники конкурса состязаются в количестве пойманной на крючок добычи, её весе и размерах. Победителей награждают ценными подарками, сувенирами, удочками или тематическими открытками.

День рыбака 2017 знаменуется праздничными застольями. Коллеги и любители собираются у берегов рек, озёр и морей. К ним присоединяются друзья, родственники, близкие люди. Под открытым небом готовят блюда на огне, из улова варят уху.

По традиции в этот день звучат поздравления, пожелания здоровья, успехов. В завершении каждого тоста присутствующие выпивают горячительные напитки. Рыбаки обсуждают новости, делятся опытом и рассказывают истории из жизни, демонстрируют снасти и говорят о местах, где есть хороший клёв.

По телевидению зачастую транслируются передачи о мастерах удочки. Демонстрируются съёмки ловли, записанные в живописных местах. В новостных выпусках иногда упоминается о памятном событии.

Праздник отмечается не только профессионалами, в чьи задачи входит ведение и обеспечение промысла, но и любителями, относящимися к занятию как к увлечению на досуге.

О профессии

Специалисты рыболовецкого промысла обеспечивают экономику государства поступлением средств в бюджет. Он пополняется в результате международной и внутренней торговли продукцией, выловленной в глубинах вод. Рыбаки зачастую работают во флоте, который занимается промышленной добычей обитателей морей и океанов. Она подразумевает использование средств механизации в виде различной техники и радиолокационного оборудования.

Современный уровень развития отрасли требует значительной подготовки, в том числе в области соблюдения нормативно-правовых актов. В зависимости от занимаемой должности необходимо иметь определённый багаж знаний и навыков, которые получают в процессе работы или предварительного обучения. Профессия, требующая ведение деятельности на просторах морей и океанов, относится к разряду опасных для жизни и здоровья.