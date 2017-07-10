Фестиваль в честь леди Годивы - 10 июля

10.07.17 09:29Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

10 июля англичане отмечают день памяти леди Годивы. И даже устраивают фестиваль по этому поводу, на котором выбирают «лучшую леди Годиву» из женщин, которые участвуют в праздничном шествии.

История о леди Годиве, скачущей обнаженной на коне по улицам города Ковентри — одна из самых популярных английских легенд. Старый английский город наводнен открытками, сувенирами и статуями с этим сюжетом.

Если принять во внимание тот факт, что история произошла в 1040 году нашей эры, когда нравы были строги, и что дама была набожной, делает произошедшее еще более удивительным.

Как гласит легенда, леди Годива была женой английского лорда Леофрика. Она выступала против политики мужа. Ее угнетала бедность народа, и она возмущалась, что ее муж берет с крестьян непомерно большие налоги. Однажды Годива попросила мужа снизить налоги. Тот рассмеялся и сказал, что сделает это только в том случае, если его милая женушка голой проедется по городу на лошади.

А что порядочной леди ответить на это?

.. Годива отправилась в конюшню. Женщина была не менее хитрая, чем ее супруг, и она приказала, чтобы в назначенный день все жители города закрыли ставни и остались дома. Годива села на лошадь и понеслась по улицам в чем мать родила.

Как сказано в легенде, не все послушались приказа леди. Один юноша вышел из дому в то время, когда леди ехала на лошади. Но он так и не смог увидеть прекрасную обнаженную жену лорда – юношу покарало небо. Он ослеп…

А лорд Леофрик был поражен до глубины души (выражаясь литературным языком). Он сдержал слово, данное жене, и понизил налоги.

История впервые появилась в 1188 году, в то время как ее герои жили на полтора столетия раньше. Леофрик был англо-саксонским графом, построившим в 1043 году бенедиктинский монастырь, который вскоре превратил Ковентри из маленького поселения в четвертый по величине средневековый город Англии. Его жена, Годива, пережила его на 10 лет. Она была очень набожна и жертвовала земли и деньги церкви.

Тем не менее, благодарные потомки установили в Ковентри памятник леди Годиве и до сих пор отмечают этот день как праздник.

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