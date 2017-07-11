11 июля - Всемирный день шоколада

Говорят, в этот день можно скушать «море» шоколада и при этом ни капли не прибавить в весе. Так что же это за день такой – шоколадный? Речь идет о самом «вкусном» празднике в году – Всемирном дне шоколада, который отмечается множеством стран мира, включая Россию, ежегодно в самый разгар лета – 11 июля.

Кстати, этот праздник очень молод, он появился в 1995 году благодаря французам, истинным ценителям шоколада. Именно им принадлежит инициатива создания «сладкого» празднования. Эту идею поддержали буквально все, и на страницах мирового праздничного календаря появилась новая дата.

Давно доказано, что шоколад вызывает привыкание, поэтому многие величают его «сладким наркотиком». Однако опасным его назвать никак нельзя, ведь это темное лакомство несет немалую пользу для поддержания здоровья, молодости и красоты.

Особенно богат шоколад антиоксидантами, замедляющими старение организма. Ну а более всего его ценят за то, что он способствует выработке гормонов «счастья»: съел плиточку – и хорошим настроением обеспечен на весь день! А недавно ученые заявили – шоколад помогает бороться с некоторыми видами раковых клеток.

В общем, это очень полезный наркотик, но и по отношении к нему необходимо знать меру, особенно людям, склонным к полноте.

11 июля именинниками станут:

Павел, Сергей, Герман, Элеонора и Иван, а также такие интересные имена как Иона, Кир, Македон, Папий и Магр

в Западной Европе именины отмечают:

в Италии - Фабрицио, Эммануэль и Бенедетто, в Германии - Ольга, Оливер и Бенедикт, в

Австрии - Бенедикт и Оливер, во Франции - Иоланта и Ольга

в Греции - Ольга, в Венгрии - Лили и Нора, в Хорватии - Бенедикт

в Швеции - Элеонора, в Финляндии - Элли и Нелли

в Чехии - Ольга, в Словакии - Милота

в Эстонии - Аско, в Литве - Кипрас и Киприонис, в Латвии - Лоре и Свенс

в Польше - Ольга и Пелагея, в Болгарии - Ольга и Олег

11 июля отмечают день памяти киевской княгини Ольги, правившей в 10 веке, которая известна как супругу князя Игоря и мать князя Олега, одной из первых приняла христианство на Руси, специально посетив для этого Константинополь.