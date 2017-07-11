11 июля - всемирный день народонаселения

11.07.17 10:29Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Ежегодно 11 июля по инициативе ООН отмечается Всемирный день народонаселення.

В этот день, 11 июля 1987 года, численность населения Земли превысила 5 млрд человек, напоминает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".

Цель Дня - привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.

В 2011 году общая численность населения мира достигла отметки 7 млрд (по сравнению с 2,5 миллиардами в 1950 году).

По прогнозам ООН к 2050 году численность населения может вырасти до 10 млрд.

К сожалению, в Украине наблюдается противоположная тенденция - с каждым годом количество людей уменьшается. По данным Государственной службы статистики, на 1 мая 2017 года, численность населения в Украине составила 42501,8 тыс. человек, что составляет 0,58% от общего количества людей на планете. Таким образом, Украина занимает 32 место по численности населения в мире.

Интересно, что в 1919 году, во времена УНР, Украина занимала 10 место, в 1955 - 14-е, в 2000 - 25-е. Страны-лидеры по численности населения, как и в прошлом году - Китай, Индия и США.

В 2017 году Всемирный день народонаселения будет проходить в период проведения Встречи на высшем уровне по вопросам планирования семьи. Поэтому и тема Дня этого года выбрана не случайно: "Планирование семьи: укрепление потенциала людей, обеспечение развития".

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