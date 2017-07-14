14 июля - день взятия Бастилии

14.07.17 09:23Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Этот праздник для французов имеет очень большое значение. В этот день вся страна отмечает взятие Бастилии, бывшей тюрьмы строгого режима, и начало вооруженного восстания 1789 года, которые символизируют начало французской революции.

И хотя в наши дни от крепости практически ничего не осталось, то место, где стояла раньше Бастилия, остается вечным символом идеалов свободы, равенства и братства.

Пожалуй, даже встреча Нового года не сравнится с тем, что происходит в Париже 14 июля. Как известно, Великая французская революция началась с вооруженного захвата восставшими парижанами грозной и ненавистной тюрьмы-крепости Бастилии в этот день в 1789 году.

Однако, большинство ликующего народа сегодня уже не относятся к этому празднику как революционному. Им уже не важно, что и как произошло 200 с лишним лет назад. Празднуется нечто великое для каждого француза, светлое, радостное и патриотическое.

Вечером, предшествующим этому большому событию, на площади Бастилии, а также на многочисленных балах, организуемых по всему городу, проводятся танцы. Стоит также посмотреть на многочисленные вечеринки, устраиваемые пожарными бригадами прямо в своих подразделениях. "Гвоздем" шоу на этих вечеринках являются сами пожарники.

Во время праздника проводится также большой открытый Бал Геев. Это одно из самых экстравагантных зрелищ, которые вы себе только можете представить. Если подобные мероприятия вас не привлекают, советуем вам принять участие в Большом Пикнике, который действительно является одним из самых больших в мире и проводится в некоторых из 20 департаментов Франции в день взятия Бастилии.

В сам День взятия Бастилии проходит торжественный военный парад на Елисейских полях. Парад начинается в 10 часов утра с Этуаль и двигается в сторону Лувра, принимает его президент Франции. На площади Конкорд, напротив знаменитой Триумфальной арки, воздвигнуты специальные места для зрителей. Финалом праздника становится большой салют и фейерверк у Эйфелевой башни и на Марсовых полях. Это пиротехническое представление начинается обычно в 10 часов вечера.

Если вы не в Париже, это еще не повод для беспокойства. Во всех деревнях Франции проходят торжества с танцами, морем шампанского и фейерверков, уличными представлениями и прочими увеселительными мероприятиями. И поэтому каждый хотя бы раз в своей жизни должен принять участие в этом незабываемом празднике.

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