Как известно, своя рубашка ближе к телу. Поэтому начнем с праздников, которые отмечают в Украине.

Во-первых, 15 июля – день украинских миротворцев. Это очень молодой праздник, который был учрежден лишь в 2013 году. Однако украинские миротворцы участвуют в международных миротворческих операциях уже около 20 лет.

Они являлись членами международных миссий ООН на территории Ливана, Ирака, Афганистана, Анголы, Либерии, Сьерра-Леоне, Конго, Кот-д’Ивуара, Судана, Грузии, бывшей Югославии и других стран. А в свете войны в Украине, люди, которые рискуют жизнями ради мира, заслуживают особый почет и уважение. Слава украинским миротворцам! Также 15 июля считается днем Берегини. Вероятно, истовые христиане сейчас поморщились, ведь праздник это языческий. Но раз за столько веков о Берегине не забыли, то значит не такая уж она была плохая. Во всяком случае, славяне очень ее почитали, ведь Берегиня считалась защитницей крестьян. Также ее почитали молодые девушки, просившие счастья в любви. И рыбаки с просьбами о богатом улове.

Что празднуют в мире

В мире в этот день с праздниками не очень-то густо, но кое-что есть. В чудной африканской стране Ботсване сегодня чтят президента. Праздник так и называется – День президента. Не отстает от африканцев и азиатский Бруней. Правда, в этой стране всеми делами заведует султан, поэтому сегодня его день и праздник.

Кто из знаменитостей родился 15 июля

В этот день в 1606 году в маленьком голландском городке Лейден родился Рембрандт Харменс ван Рейн (или просто Рембрандт). При жизни этого художника не жаловали внимание, но зато справедливость восторжествовала после смерти. Ему, конечно, уже все равно, но мировая культура точно осталась в выигрыше.

Также сегодня мог бы праздновать день рождения музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, который в свое время занимался раскруткой легендарной группы “Кино”. Правда, это было в начале его карьеры, а вот под конец Айзеншпис докатился до продюсирования Димы Билана, но чего уж там.

Еще 15 июля получает подарки и открытки американский актер, режиссер, продюссер Форест Уитакер. Он стал четвертым афроамериканцем, получившим “Оскар” за лучшую мужскую роль в фильме “Последний король Шотландии”. Но и другие его роли достойны внимания. Так что тоже поздравляем.

Кто из знаменитостей умер 15 июля

15 июля 1015 года умер киевский князь Владимир Святославович. Сильный воитель, хитрый дипломат и креститель Руси. Также в этот день с жизнью попрощались российский писатель Антон Чехов и биолог Илья Мечников.

А еще 15 июля не стало итальянского модельера Джанни Версаче. В этот день в 1997 году его застрелили на пороге собственного дома в Майами-Бич. Убийце Эндрю Кьюненену тоже не повезло. Восемь дней спустя он покончил с собой в отеле, окруженном полицией. А вот заказчиков убийства найти так и не удалось.