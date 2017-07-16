16 июля – 269 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон»

Ученый-энциклопедист (физик и астроном, историк и филолог) Михайло Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт– Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии.

Эта наука, показывающая, как «из нескольких взятых тел порождаются новые», вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался открытия при академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости, лаборатория, в конце концов, была создана, и, таким образом, возникла база для осуществления эпохального научного открытия – «всеобщего естественного закона», известного также как «закон сохранения материи».

Его обоснование было впервые дано в письме Ломоносова от (5) 16 июля 1748 года, адресованном великому математику Леонарду Эйлеру.

Там, в частности, говорилось: «Не все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования и т.д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому»

Открытый Ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах: «Об отношении количества материи и веса» (1758) и в «Рассуждении о твердости и жидкости тел» (1760). Обе эти работы были опубликованы на латинском языке, и, следовательно, получили известность за пределами России. Но осознать значение открытия, сделанного Ломоносовым, многие ученые тех лет так и не смогли.