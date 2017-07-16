16 июля - День бухгалтера Украины

Профессиональный праздник всех бухгалтеров отмечается ежегодно 16-го июля в день принятия Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (1999 год).

Он был учрежден в 2004 году Указом Президента Леонида Кучмы в знак значительного вклада работников бухгалтерских служб в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, рост национальной экономики.

До 2004-го праздник отмечался по инициативе Федерации аудиторов и бухгалтеров Украины неофициально.

В соответствии с Законом, целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия.

Кошмаром представляется

Планета без бумаг:

Порядок рассыпается

И царствует бардак...

Но стройными колоннами

Бухгалтеров ряды -

Сидят, герои скромные,

Спасая от беды.

Пифагор открыл, что миром

Правят цифра и число.

В этом смысле Вы - кумиры,

Вам, коллеги, повезло!

Пусть утихнут в мире бури,

Беспорядок и сумбур,

Пусть у Вас, коллеги, будет

Полный жизненный ажур!