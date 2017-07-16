02.07.17 17:262790
16 июля - День бухгалтера Украины
|16.07.17 14:49
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Профессиональный праздник всех бухгалтеров отмечается ежегодно 16-го июля в день принятия Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (1999 год).
Профессиональный праздник всех бухгалтеров отмечается ежегодно 16-го июля в день принятия Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (1999 год).
Он был учрежден в 2004 году Указом Президента Леонида Кучмы в знак значительного вклада работников бухгалтерских служб в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, рост национальной экономики.
До 2004-го праздник отмечался по инициативе Федерации аудиторов и бухгалтеров Украины неофициально.
В соответствии с Законом, целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия.
Кошмаром представляется
Планета без бумаг:
Порядок рассыпается
И царствует бардак...
Но стройными колоннами
Бухгалтеров ряды -
Сидят, герои скромные,
Спасая от беды.
Пифагор открыл, что миром
Правят цифра и число.
В этом смысле Вы - кумиры,
Вам, коллеги, повезло!
Пусть утихнут в мире бури,
Беспорядок и сумбур,
Пусть у Вас, коллеги, будет
Полный жизненный ажур!