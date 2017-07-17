17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия (International Justice Day).

Праздник установлен в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута – договора, который лёг в основу создания Международного уголовного суда (МУС).

Работа над этим основополагающим документом МУС началась еще в декабре 1948 года, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о предупреждении преступлений, связанных с геноцидом, и наказании за него и предложила Комиссии международного права «рассмотреть вопрос о желательности и возможности создания международного юридического органа, на который возлагается рассмотрение дел лиц, обвиняемых в совершении преступления геноцида».

Но официальное принятие Римского статута состоялось только полвека спустя. Так, 15-17 июля 1998 года в Риме прошла Дипломатическая конференция полномочных представителей под эгидой ООН, на которой и была принята конвенция об учреждении МУС – первого международного постоянного органа уголовного правосудия, уполномоченного преследовать лиц, виновных в самых бесчеловечных преступлениях. 17 июля участники конференции подписали Римский статут. Этот договор вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как 60 государств стали участниками Статута посредством ратификации или присоединения.