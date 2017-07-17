03.07.17 11:002490
Всемирный день международного уголовного правосудия
|17.07.17 09:05
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17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия (International Justice Day).
17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия (International Justice Day).
Праздник установлен в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута – договора, который лёг в основу создания Международного уголовного суда (МУС).
Работа над этим основополагающим документом МУС началась еще в декабре 1948 года, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о предупреждении преступлений, связанных с геноцидом, и наказании за него и предложила Комиссии международного права «рассмотреть вопрос о желательности и возможности создания международного юридического органа, на который возлагается рассмотрение дел лиц, обвиняемых в совершении преступления геноцида».
Но официальное принятие Римского статута состоялось только полвека спустя. Так, 15-17 июля 1998 года в Риме прошла Дипломатическая конференция полномочных представителей под эгидой ООН, на которой и была принята конвенция об учреждении МУС – первого международного постоянного органа уголовного правосудия, уполномоченного преследовать лиц, виновных в самых бесчеловечных преступлениях. 17 июля участники конференции подписали Римский статут. Этот договор вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как 60 государств стали участниками Статута посредством ратификации или присоединения.