18 июля - Международный день Нельсона Манделы

18.07.17 10:04Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Ежегодно Международный день Нельсона Манделы отмечается 18 июля. Этот праздник приурочен ко дню рождения великого борца за права чернокожих людей. В 2017 году этому празднику исполнится уже 8 лет. Международный день Нельсона Манделы – это прекрасный повод узнать больше об этом человеке.

Международный день Нельсона Манделы 2017: история праздника

Этот праздник был учрежден еще в 2009 году Генеральной ассамблеей ООН. Дата его неизменна – день рождение Нельсона Манделы – 18 июля. Это событие в календаре появилось благодаря огромному вкладу этого человека в борьбу за права темнокожих.

Нельсон Мандела – первый на то время, афроамериканский президент ЮАР. Но до того как стать главным лицом страны, он провел 26 лет в тюрьме. Все из-за его борьбы против апартеида (расовая дискриминация). Он был одним из главных активистов в своей стране, всячески защищал права людей. И за этого его отправили в тюрьму.

В 1990 году он вышел, и спустя всего три года Нельсон Мандела получил Нобелевскую премию Мира.

А в 1994 году, были первые всеобщие выборы президента Южной Африки, где принимали участие абсолютно все. И благодаря этому Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.

Международный день Нельсона Манделы 2017: традиции праздника

В этот праздник, традиционно проводятся самые различные празднования по всему миру. Можно встретить очень много различных информационных мероприятий, которые будут направлены на ознакомление людей с деятельностью великого борца за справедливость. Помимо этого, во многих учреждениях показывают фильм «Непокоренный», посвященный жизни Манделы.

Напомним, что Международный день Нельсона Манделы празднуется ежегодно 18 июля. Так же, с 2014 года, была учреждена премия Нельсона Манделы. Ее выдают за вклад в развитие принципов ООН.

В этот день Организация Объединенных Наций призывает каждого сделать несколько добрых дел и почтить память великого борца за справедливость. Напомним, что Международный день Нельсона Манделы празднуется ежегодно 18 июля.

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