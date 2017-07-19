Сегодня Сисоев день

Дата по старому стилю: 6 июля

Преподобный Сисой Великий, память которого отмечается в этот день, был монахом-отшельником. Он жил в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвами его предшественника — преподобного Антония Великого. За 60 лет отшельничества Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил в награду дар чудотворения. Этот дар был такой силы, что однажды даже позволил вернуть к жизни умершего отрока.

По преданию, Сисой был чрезвычайно строг к себе, но очень милостив к ближним, и всех, кто к нему приходил, принимал с любовью и состраданием. «Важнее всего — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения», — сказал как-то Сисой одному паломнику.

Также в этот день именины у Александра, Анатолия, Андрея, Антона, Архипа, Валентина, Василия, Виктора, Глеба, Ефима, Иннокентия, Лукьяна, Марфы, Ульяны и Федора.