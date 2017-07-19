У США 10-річний хлопчик знайшов останки істоти віком 1 млн років

19.07.17 10:12Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

У США в штаті Нью-Мексико десятирічний хлопчик Джуд Спаркс знайшов череп предка слона, що жив на нашій планеті мільйон років тому.

На скам’янілі останки він натрапив випадково – гуляючи з молодшими братами, Джуд спіткнувся і впав, повідомляє Life.ru.

"Це було схоже на великі кістки", – описав хлопчик побачене і додав, що спочатку прийняв знахідку за череп корови.

Діти повідомили про це батькам, а ті в свою чергу зателефонували професору біології з університету Нью-Мексико.

"Гадаю, це всього лише другий повний череп стегомастодона, знайдений у нашому штаті", – зазначив вчений.

За словами біолога, мова йде про останки предка слона.

І той факт, що череп і нижню щелепу вдалося знайти на одній ділянці близько один до одного, вселяє надію, що в цьому ж районі вчені зможуть виявити і скелет повністю.

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