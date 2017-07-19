05.07.17 13:252500
У США 10-річний хлопчик знайшов останки істоти віком 1 млн років
|19.07.17 10:12
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У США в штаті Нью-Мексико десятирічний хлопчик Джуд Спаркс знайшов череп предка слона, що жив на нашій планеті мільйон років тому.
У США в штаті Нью-Мексико десятирічний хлопчик Джуд Спаркс знайшов череп предка слона, що жив на нашій планеті мільйон років тому.
На скам’янілі останки він натрапив випадково – гуляючи з молодшими братами, Джуд спіткнувся і впав, повідомляє Life.ru.
"Це було схоже на великі кістки", – описав хлопчик побачене і додав, що спочатку прийняв знахідку за череп корови.
Діти повідомили про це батькам, а ті в свою чергу зателефонували професору біології з університету Нью-Мексико.
"Гадаю, це всього лише другий повний череп стегомастодона, знайдений у нашому штаті", – зазначив вчений.
За словами біолога, мова йде про останки предка слона.
І той факт, що череп і нижню щелепу вдалося знайти на одній ділянці близько один до одного, вселяє надію, що в цьому ж районі вчені зможуть виявити і скелет повністю.