20 июля - Международный день шахмат

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации (основана в 1924 г.).

Название игры происходит из персидского: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга.

Шахматы — это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры (по 16 фигур белого и черного цвета). Играют 2 партнера. Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю противника.

Почти в каждом городе есть шахматный клуб (иногда их несколько), в котором собираются почитатели этого вида спорта. В Международный день шахмат в этих клубах проводятся турниры, развлекательные мероприятия.