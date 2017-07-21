21 июля - Прокопьев день

21.07.17 10:05Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Народный праздник Казанская летняя (Прокопьев день) отмечается 21 июля 2017 года (дата по старому стилю – 8 июля). Церковь этого числа вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани, чтит память мученика Прокопия (Неания) Кесарийского и праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.

Народное название дня «Зажинки» связано с началом последних земледельческих работ в этот период.

История

Предание гласит, что в Казани летом 1579 года после страшного пожара, который уничтожил часть города, одной девочке во время сна привиделась Богоматерь. Она указала, где спрятан ее образ. Девочка рассказала родителям о странном видении, но ей никто не поверил. Трижды приходила Пресвятая Дева к малышке, прежде чем мать поверила словам дочери. В указанном месте нашли лик, написанный на кипарисовой доске, где Богородица на левой руке держит маленького Иисуса. С тех пор Церковь установила чествование образа Божией Матери Казанской на этот день.

Неаний (Прокопий при Крещении) жил в годы правления императора Диоклетиана. Когда начались гонения на христиан, он преследовал православных. Но однажды ему явился Иисус и наполнил его сердце духовной радостью. Юноша превратился из гонителя в последователя. Когда его арестовали, Иисус снова пришел к нему и крестил с именем Прокопий. Язычники подвергли мученика изощренным пыткам. Не добившись его отречения от Христа, они отрубили ему голову. Это случилось в 303 году.

Устюжский чудотворец Прокопий был родом из Любека. Точная дата его рождения не установлена. Часть жизни он провел в Великом Устюге. Обладал даром предвидения. Умер 8 июля 1303 года. Праздник в его честь Церковь установила в 1547 году.

Традиции и обряды

В некоторых областях на Казанскую летнюю не принято работать. Гуляния в честь праздника нередко продолжаются два-три дня.

В других районах 21 июля по традиции начинается жатва. Люди начинают работать до рассвета. Сначала служат молебен святому Прокопию и только после этого отправляются в поле. Берут с собой хлеб, соль и вареные яйца. Прерываются от работы только после того, как готово 9 связок. Первый сноп считается самым важным. Его хранят в доме в углу у икон (или в сарае), а осенью им выгоняют насекомых.

Приметы и поверья

Если на Казанской неделе нет дождя, то он пойдет на Ильинской.

Черника созрела – пришло время жатвы.

На акации поспели стручки – ржица созрела.

Пчелы ведут себя агрессивно – к засухе.

В этот день теплые ветры приносят на поля камаху (насекомое-вредитель) и скатывают ее в клубок. Кому она сама под ноги прикатится, тому весь год будет улыбаться удача.

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