21 липня – День народного трауру

Долучайтесь до ініціативи оголошення Народного дня трауру 21.07.2017 по дев’ятьох загиблих Воїнах-Героях на фронтах Національно-Визвольної Війни протягом 19-20.07.2017, та одному загиблому від ран у шпиталі.

Всі, хто вважає себе Нацією, а не «народиськом» — відмініть всі можливо заплановані для себе розважальні та святкові заходи, навіть якщо маєте День народження — проведіть його в колі сім’ї, не забувши пом’янути Хлопців.

Якщо нашій владі, а особливо Головнокомандувачу, байдуже, якщо загальнонаціональні телеканали не додумались поставити на екрани свічки та зробити чорно-білими логотипи, якщо мережі ТРЦ чи нічні клуби та дорогі ресторани не відхиляються від програми — ЦЕ НЕ ПРО НАС!

Ми люди, які від початку Національно-Визвольної Війни покинули багато особистих справ, хтось продав автівку чи бізнес і пішов на фронт, став волонтером фронтовим чи тиловим, вріс в крісло перед комп’ютером для того, аби оперативно висвітлювати все, що відбувається на фронті, опанував професію фронтового журналіста — став Людиною.

Ми без підказки не зможемо згадати скількох Героїв ми вже поховали, скільки раз у нас обривалося серце, скільки раз здавалося, що нема наших сил, особливо коли це твій Друг, Брат, Тато чи Чоловік, а подекуди Мама, Сестра, Подруга чи Дружина…

Це НАША війна, наш «хрест» і нам його нести. Нам ховати, нам плакати, але найголовніше — нам і перемагати: для себе, своїх родин, сімей, нащадків. Після перемоги, це буде не країна клептократів, олігархів, бандитів, коллаборантів та «совків». Це буде НАША країна, яку ми відбудуємо і розбудуємо з величезною любов’ю.

А поки — траур, тиша, сум і лють. День, коли слід задуматись як ефективніше діяти далі, в ім’я не тільки цих дев’яти, а в ім’я КОЖНОГО хлопця, що віддав життя за Україну. Разом — до перемоги! Слава Україні!