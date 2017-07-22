22 июля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 22 июля в Украине и мире.

Что празднуют в мире

Субботу можно окрестить днем необычных или экзотичных праздников. Например, в Азербайджане сегодня празднуют День национальной прессы. Журналистов оттуда я не знаю, но все равно поздравляю коллег с их профессиональным праздником. Мощного вам вдохновения и высоких гонораров!

В Центральноафриканской Республике 22 июля - День посадки деревьев. Серьезно, есть и такой праздник. Кстати, в мире он очень распространен и отмечается в нескольких десятках стран. Например, в Украине ежегодно садят деревья в третью субботу апреля, а называется это все Днем окружающей среды.

Еще одна африканская страна Свазиленд отмечает сегодня День общества, а Таджикистан - День государственного языка.

Кто из знаменитостей родился 22 июля

Сегодня 70 лет исполняется замечательной французской певице Мирей Матье. Великая и эксцентричная артистка, страстный коллекционер черепах и любительница украшать парижские костелы лепестками роз - вот лишь некоторые факты о необыкновенной француженке.

Мирен Матье хорошо знакома с Украиной

Также этот день - особенный и для другой певицы. Правда она из США и представляет совершенно другое поколение. Несмотря на еще очень молодой возраст эта девушка уже успела внести весомый вклад в развитие мировой поп-музыки. Короче, 25 лет исполняется американской звезде и бывшей подружке Джастина Бибера Селене Гомес.

Сегодня праздник сразу в двух королевских семьях. Во-первых, в этот день родился принц Датский Феликс. На данный момент он лишь на восьмом месте в списке престолонаследников, однако сегодня ему исполняется лишь 14 лет, поэтому есть все шансы дождаться своей очереди.

Также поздравления принимает британский принц Джордж Кембриджский. Несмотря на внушительную приставку к имени, третьему правнуку королевы Елизаветы II пока лишь три года. Однако при этом симпатичный щекастый малыш уже успел стать любимцем всей Англии.