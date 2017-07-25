Сегодня в 1687 году был избран генеральный писарь Иван Мазепа.

В этот день 25 июля 1687 года состоялось важное историческое событие - в этот день под Полтавой Гетманом Украины был избран генеральный писарь Иван Мазепа.

За 22 года правления вгетман успел объединить Правобережную и Левобережную Украину, построить массу церквей и школ, предоставить Киево-Могилянской коллегии статус академии.

Кроме того, в конце жизни Мазепа освободился от поставленного на него клейма "слуги Петра I", заключив тайный союз со Швецией. Повернись события иначе и Украина могла бы освободиться от ига Москвы еще тогда, однако неудачный исход битвы под Полтавой отсрочил этот момент почти на 300 лет.

Именины сегодня отмечают: Иваны, Андреи, Михаилы, Марии, Антоны и Вероники.