26 июля: день в истории

26.07.17 09:40Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

26 июля Египет национализирует Суэцкий канал, а в США запрещается дискриминация больных ВИЧ/СПИД.

1526 - Из Санто-Доминго отправляется испанская экспедиция с целью основания колонии во Флориде. 1529 - Испанскому конкистадору Франсиско Писсаро обещают титул губернатора земель, которые он поклялся захватить в Южной Америке.

1708 - По приказу украинского гетмана Мазепы возле Белой Церкви казнят украинского полковника Василия Кочубея, пытавшегося донести Петру I , о том, что гетман перешел на сторону шведов.

1709 - Петр I после Полтавской победы въезжает в Киев, где пробыл месяц.

1722 - В Бостоне обнародуется декларация, объявляющая войну индейцам, за скальп индейца обещано от 15 до 100 фунтов.

1745 - Первый зарегистрированный женский матч по игре в крикет состоялся около Гилдфорда, графство Суррей, Великобритания, между командами из Hambledon и Bramley.

1775 - Бенджамин Франклин назначается главным почтмейстером Североамериканских штатов.

1805 - Из-за извержения Везувия разрушается значительная часть Неаполя, около 26 тыс. человек погибает.

1842 - родился Альфред Маршалл, английский экономист.

1856 - родился Джордж Бернард Шоу, ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии 1925 года

1858 - Барон Ротшильд становится первым евреем - членом английского парламента.

1990 - В США принимается закон, запрещающий дискриминацию лиц, больных СПИДом.

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