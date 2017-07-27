27 июля - День Акилы, Дозоры

|27.07.17 10:03
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Народный праздник День Акилы отмечается 27 июля 2017 года (по старому стилю – 14 июля). В церковном календаре это дата почтения памяти апостола от 70-ти Акилы Гераклейского, епископа.
Название «Дозоры» праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями – ходили в дозор.
Название «Дозоры» праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями – ходили в дозор.
История
Акила жил в I веке. В 52 году его вместе с женой и другими иудеями изгнали из Рима по приказу императора Клавдия. Супруги поселились в Коринфе. Там они встретили апостола Павла и приютили его в своем доме. Апостол обратил их в христианство и лично крестил. Через полтора года Акила с женой последовали за учителем в Сирию проповедовать Слово Божие.
После смерти Клавдия они вернулись в Рим. Но пробыли там недолго. Вскоре они покинули город, чтобы наставлять в святой вере язычников. Когда Акила пришел в Гераклею Понтийскую на берегу Черного моря, его избрали там епископом.
Во времена гонений на христиан при императоре Нероне его с супругой казнили за исповедание чуждой язычникам религии.
Традиции и обряды
Люди сторожат поля. В этот период погода становится переменчивой. На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Они могут навредить урожаю, неубранному сену. Караульные внимательно смотрят, чтобы ветер не разметал сено, а огонь от молнии нанес как можно меньше ущерба.
Дозорные также следят за тем, чтобы нечистая сила не обманула людей и не пробралась в дом. По народному поверью, в День Акилы она может проникнуть на землю. Нечисть устремляется в завихрение воздуха над полем и принимает образ домашней живности – птицы или животного. В таком облике она проникает в дома. Нечисть посильнее может обернуться ребенком, прикинуться сиротой, разжалобить человека и попросить приюта.
В этот народный праздник люди задабривают Полевого (существо, которое живет на полях). В конце рабочего дня для него в последнем ряду срезанных злаков оставляют небольшой сноп колосьев, рядом ставят кашу в горшочке. Такой обряд проводят для того, чтобы Полевой помогал сберечь посев от ненастья и вырастить хороший урожай в следующем году.
Дети собирают грибы в лесу.
Приметы
Если в этот день нет осадков, то осень будет недождливой.
Восходящее солнце огненного цвета, и на небе много облаков – к дождю.
Чайки качаются на воде – к погожему дню.