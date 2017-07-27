27 июля - День Акилы, Дозоры

Народный праздник День Акилы отмечается 27 июля 2017 года (по старому стилю – 14 июля). В церковном календаре это дата почтения памяти апостола от 70-ти Акилы Гераклейского, епископа.

Название «Дозоры» праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями – ходили в дозор.

Название «Дозоры» праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями – ходили в дозор.

История

Акила жил в I веке. В 52 году его вместе с женой и другими иудеями изгнали из Рима по приказу императора Клавдия. Супруги поселились в Коринфе. Там они встретили апостола Павла и приютили его в своем доме. Апостол обратил их в христианство и лично крестил. Через полтора года Акила с женой последовали за учителем в Сирию проповедовать Слово Божие.

После смерти Клавдия они вернулись в Рим. Но пробыли там недолго. Вскоре они покинули город, чтобы наставлять в святой вере язычников. Когда Акила пришел в Гераклею Понтийскую на берегу Черного моря, его избрали там епископом.

Во времена гонений на христиан при императоре Нероне его с супругой казнили за исповедание чуждой язычникам религии.

Традиции и обряды

Люди сторожат поля. В этот период погода становится переменчивой. На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Они могут навредить урожаю, неубранному сену. Караульные внимательно смотрят, чтобы ветер не разметал сено, а огонь от молнии нанес как можно меньше ущерба.

Дозорные также следят за тем, чтобы нечистая сила не обманула людей и не пробралась в дом. По народному поверью, в День Акилы она может проникнуть на землю. Нечисть устремляется в завихрение воздуха над полем и принимает образ домашней живности – птицы или животного. В таком облике она проникает в дома. Нечисть посильнее может обернуться ребенком, прикинуться сиротой, разжалобить человека и попросить приюта.

В этот народный праздник люди задабривают Полевого (существо, которое живет на полях). В конце рабочего дня для него в последнем ряду срезанных злаков оставляют небольшой сноп колосьев, рядом ставят кашу в горшочке. Такой обряд проводят для того, чтобы Полевой помогал сберечь посев от ненастья и вырастить хороший урожай в следующем году.

Дети собирают грибы в лесу.

Приметы

Если в этот день нет осадков, то осень будет недождливой.

Восходящее солнце огненного цвета, и на небе много облаков – к дождю.

Чайки качаются на воде – к погожему дню.