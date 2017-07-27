День рождения гамбургера - 27 июля

Вкусная двойная воздушная булочка, посыпанная сверху хрустящим кунжутом, аппетитная мясная начинка, витаминный салат, хрустящий маринованный огурец с луком и кетчупом, а композицию дополняет тающий во рту сыр. Это - популярный и любимый многими гамбургер, его хочется кушать, заказывая одну порцию за другой.

27 июля - День рождения гамбургера, а это, несомненно, вкусный праздник.

Сегодня отмечаем мы его благодаря изобретательности ресторатора Луи Лэссен, который в 1900 году угостил своих посетителей первым вкусным и своеобразным «бутербродом», а произошло это в городе Нью-Хейвен. Тем не менее, дирекция знаменитого заведения McDonald`s утверждает, что пальма первенства принадлежит Флетчеру Дэвису из штата Техас, который приготовил свой гамбургер еще в 1880 году.

Ароматный «Король» быстрого питания поднимает аппетит, быстро притупляет голод и вдохновляет на гастрономические рекорды тех, кто принимает непосредственное участие в разработке новых разновидностей вкуснейших гамбургеров.

В сербском городке под названием Лесковац живут настоящие фанаты такого вкусного способа питания. В 2010-м году кулинары приготовили здесь потрясающий гамбургер, который считают самым большим в мире - он весил 29 кг, а для мясной начинки местные повара накрутили 51 кг фарша. Булочка получилась на славу, а жители города остались довольны, ведь праздник оправдал самые смелые ожидания, хотя врачи и предупреждают, что злоупотреблять такой едой не следует.