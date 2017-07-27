День рождения гамбургера - 27 июля

27.07.17 11:10Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Вкусная двойная воздушная булочка, посыпанная сверху хрустящим кунжутом, аппетитная мясная начинка, витаминный салат, хрустящий маринованный огурец с луком и кетчупом, а композицию дополняет тающий во рту сыр. Это - популярный и любимый многими гамбургер, его хочется кушать, заказывая одну порцию за другой.

27 июля - День рождения гамбургера, а это, несомненно, вкусный праздник.

Сегодня отмечаем мы его благодаря изобретательности ресторатора Луи Лэссен, который в 1900 году угостил своих посетителей первым вкусным и своеобразным «бутербродом», а произошло это в городе Нью-Хейвен. Тем не менее, дирекция знаменитого заведения McDonald`s утверждает, что пальма первенства принадлежит Флетчеру Дэвису из штата Техас, который приготовил свой гамбургер еще в 1880 году.

Ароматный «Король» быстрого питания поднимает аппетит, быстро притупляет голод и вдохновляет на гастрономические рекорды тех, кто принимает непосредственное участие в разработке новых разновидностей вкуснейших гамбургеров.

В сербском городке под названием Лесковац живут настоящие фанаты такого вкусного способа питания. В 2010-м году кулинары приготовили здесь потрясающий гамбургер, который считают самым большим в мире - он весил 29 кг, а для мясной начинки местные повара накрутили 51 кг фарша. Булочка получилась на славу, а жители города остались довольны, ведь праздник оправдал самые смелые ожидания, хотя врачи и предупреждают, что злоупотреблять такой едой не следует.

Похожие новости

20.07.17 09:3420 июля - Международный день шахмат

18.07.17 10:0418 июля - Международный день Нельсона Манделы

16.07.17 14:4916 июля - День бухгалтера Украины

15.07.17 18:0015 июля – день украинских миротворцев

14.07.17 09:2314 июля - день взятия Бастилии

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Четверг, 27.07.2017

Закругление верхнее-левое

11:40Центр Киева перекрыт: появились металлодетекторы

11:31В Миколаєві партнерами зі США розпочато будівництво морського операційного центру

11:10День рождения гамбургера - 27 июля

10:55Николаевским воинам ВМС негде жить — они просят власти выделить 12 млн грн на жилье

10:41Ночью в Николаеве четверо патрульных избили до сотрясения мозга мужчину

10:28HBO снимет мини-сериал о Чернобыльской катастрофе

10:16Всемирные игры: шестой день принес Украине четыре золотых медали

10:0327 июля - День Акилы, Дозоры

09:49Мы уже 7 месяцев без зарплаты, - директор николаевской СДЮСШОР

09:27За прикладом мера: Миколаївський депутат тікав від протоколу про корупцію

09:13Где в Николаеве не будет воды: найди свой адрес

09:04Курс валют на 27 июля

08:47ООН предупреждает о катастрофе в Йемене

08:34В Израиле утвердили празднование Дня Победы 9 мая

08:25Партия Саакашвили собирает вече на Майдане

08:12Николаевский депутат рассказал, как покорил жару во Франции

08:01На Донбассе 17 обстрелов, ранен один боец – штаб

 26.07

21:00В Николаеве полицейские задержали троих военных, которые избили и ограбили прохожего.

20:49Пешеход, сбитый троллейбусом в центре Николаева, умер в реанимации БСМП

20:38В Новой Зеландии овцы спасли кроликов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.07.17 11:302490

Обзор курса гривны к доллару США и другим основным валютам сегодня 13.07.2017

13.07.17 11:452500

В Украину пришли дожди с грозами и похолодание

13.07.17 12:003700

Стало известно, сколько квадратных метров жилья приходится в среднем на одного украинца

13.07.17 12:152650

В Бразилии дети родились спустя 4 месяца после смерти матери

Самые читаемые

13.07.17 14:459370

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:007700

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:015320

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

15.07.17 11:055260

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама