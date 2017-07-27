Хресна хода: На Володимирській гірці в Києві зібралися близько 10 тисяч віруючих УПЦ МП

Станом на 12.00 четверга, 27 липня, на Володимирській гірці в Києві зібралися близько 10 тисяч віруючих Української православної церкви Московського Патріархату. Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко

"В даний час в парку Володимирська гірка знаходиться близько 10 тис. віруючих. Правоохоронці стежать за порядком і при необхідності оглядають речі учасників заходу і перевіряють документи, що засвідчують особу", - сказав він.

За словами Крищенка, порушень громадського порядку не зафіксовано.

О 13:00 на Володимирській гірці почнеться молебень на честь святкування річниці хрещення Київської Русі. Потім віруючі УПЦ МП проведуть хресну ходу.