Хресна хода: На Володимирській гірці в Києві зібралися близько 10 тисяч віруючих УПЦ МП

27.07.17 13:52Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Станом на 12.00 четверга, 27 липня, на Володимирській гірці в Києві зібралися близько 10 тисяч віруючих Української православної церкви Московського Патріархату. Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко

"В даний час в парку Володимирська гірка знаходиться близько 10 тис. віруючих. Правоохоронці стежать за порядком і при необхідності оглядають речі учасників заходу і перевіряють документи, що засвідчують особу", - сказав він.

За словами Крищенка, порушень громадського порядку не зафіксовано.

О 13:00 на Володимирській гірці почнеться молебень на честь святкування річниці хрещення Київської Русі. Потім віруючі УПЦ МП проведуть хресну ходу.

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