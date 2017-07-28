Губернатор поздравил с Днем Крещения Киевской Руси

28.07.17 13:07Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Христианская культура - цельная и мощная. Информирует безтабу.мк.юа

Она не раз переживала тяжелые испытания, кризисы и внешние давления. Но выстояла даже в самые сложные времена истории своего становления.

Крещение Руси князем Владимиром не было простым и быстрым делом. Летописи рассказывают нам о яркой и противоречивой личности - человека, который до крещения далеко не был похож на христианского святого. Опыт полководца и мудрость политика сочетались в нем с яростью и необузданной жестокостью.

Крестившись, Владимир пережил особый духовный опыт и изменил свои убеждения.Христиане Киевской Руси почувствовали близость Бога, близость Христа, находится не где-нибудь, а здесь - рядом с ними.В те времена духовная битва между язычеством и христианством закончилась победой именно христианства.

Сегодня же, как говорил в свое время Блаженнейший Любомир Гузар, «ежедневное, искреннее, правдивое христианское поведение на всех уровнях и во всех видах общественной жизни - это лучший и, собственно, единственный способ успешно праздновать событие Крещения Руси-Украины».

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