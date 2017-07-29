15.07.17 14:352660
29 июля - день памяти святой мученицы Иулии
|29.07.17 09:44
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Святая мученица Иулия родилась в Карфагене в христианской семье. Когда персы взяли Карфаген (около 625 г.) и множество жителей отвели в плен, то вместе с ними была взята и девочка, блаженная Иулия, дочь одного знаменитого человека Аналсона.
Святая мученица Иулия родилась в Карфагене в христианской семье. Когда персы взяли Карфаген (около 625 г.) и множество жителей отвели в плен, то вместе с ними была взята и девочка, блаженная Иулия, дочь одного знаменитого человека Аналсона.
Она была отвезена в палестинскую Сирию и продана в рабство купцу, нечестивому язычнику. Девочка эта крепко держалась святой веры во Христа, часто молилась и постилась.
Став девицей, она тщательно соблюдала себя в чистоте, жила в строгом воздержании и верно служила своему господину. Никакие уговоры хозяина-язычника не могли склонить ее к идолопоклонству.
Однажды хозяин отправился с товаром в Галлию и взял с собой Иулию. Когда по пути корабль пристал к острову Корсика, хозяин решил принять участие в языческом празднике, а Иулия осталась на корабле.
Корсиканцы напоили купца и его спутников вином и, когда те заснули, привели с корабля Иулию. Святая не убоялась признаться, что она христианка, и обезумевшие язычники распяли ее на кресте.
О кончине святой мученицы Ангел Господень сообщил инокам монастыря, находившегося на соседнем острове. Монахи взяли тело святой и погребли в храме своей обители.
Около 763 года мощи святой мученицы Иулии были перенесены в женский монастырь города Бресчии.