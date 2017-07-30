16.07.17 15:562630
Сегодня Международный день дружбы
|30.07.17 10:30
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Международный день дружбы — установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году
Международный день дружбы — установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году
Одна из задач праздника — привлечение молодежи к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур. В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим.
Именины в этот день празднуют Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.