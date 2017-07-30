Сегодня Международный день дружбы

Международный день дружбы — установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году

Одна из задач праздника — привлечение молодежи к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур. В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим.

Именины в этот день празднуют Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.