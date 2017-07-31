Сегодня Всемирный день рейнджера

Всемирный день рейнджера — учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров, чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

Рейнджер – «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «полицейский». Сегодня в обществе слово «рейнджер» чаще всего ассоциируется с полицейским или военным, главная задача которого – поддержание порядка или проведение специальных операций.

Именины в этот день празднуют Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма