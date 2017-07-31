Умерла известная французская актриса Жанна Моро

Она скончалась на 90-м году жизни в собственной квартире.

В Париже на 90-м году жизни скончалась известная французская актриса Жанна Моро, передает Closer. Ее тело обнаружила домработница.

Информацию о смерти актрисы подтвердил также ее агент.

Жанна Моро получила известность после того, как снялась в лентах таких режиссеров, как Франсуа Трюффо и Луи Маль.

Среди фильмов, в которых сыграла Жанна Моро: "Ева", "Ночь", "Жюль и Джим", "Дневник горничной", "Невеста была в черном", а также "Талант моих друзей" - фильм, вышедший на экраны в 2015 году.

Актриса за свою продолжительную кинокарьеру стала обладательницей многих почетных наград, и в частности "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, "Золотого льва" Венецианского киносмотра за вклад в развитие кино и "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.