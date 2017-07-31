Умерла известная французская актриса Жанна Моро

31.07.17 16:00Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Она скончалась на 90-м году жизни в собственной квартире.

В Париже на 90-м году жизни скончалась известная французская актриса Жанна Моро, передает Closer. Ее тело обнаружила домработница.

Информацию о смерти актрисы подтвердил также ее агент.

Жанна Моро получила известность после того, как снялась в лентах таких режиссеров, как Франсуа Трюффо и Луи Маль.

Среди фильмов, в которых сыграла Жанна Моро: "Ева", "Ночь", "Жюль и Джим", "Дневник горничной", "Невеста была в черном", а также "Талант моих друзей" - фильм, вышедший на экраны в 2015 году.

Актриса за свою продолжительную кинокарьеру стала обладательницей многих почетных наград, и в частности "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, "Золотого льва" Венецианского киносмотра за вклад в развитие кино и "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.

Похожие новости

26.07.17 10:22В Калифорнии умерла вдова Фрэнка Синатры

22.07.17 18:00Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

19.07.17 19:57"Мистер Бин" снялся в ролике для British Airways

02.07.17 21:25Квентин Тарантино обручился с израильской певицей

17.12.15 18:34Ким Бейсингер вышла замуж за парикмахера - СМИ

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Понедельник, 31.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:36В Николаеве стартовал сервис вызова такси Uber

19:20Гройсман предлагает продавать ненужные государству предприятия

19:00Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

18:40Киев потратил два миллиона на приезд главы НАТО

18:21В Очакове 15-летний подросток изнасиловал свою знакомую

18:00Гражданка Николаева выбросила в мусорный бак своего новорожденного ребенка

17:42Россия возвращает влияние на Кубе - СМИ

17:36Украина договорилась о поставках угля из США

17:16Прокурор из Киева удивил журналистов "мажорной" декларацией

17:00В России украинский пенсионер получил 12 лет за подготовку теракта

16:49Берлин: санкции США нарушат международное право

16:36Россияне вернулись к стратегии выживания 1990-х

16:21Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

16:00Умерла известная французская актриса Жанна Моро

15:47Зарплаты украинцев за год выросли почти на 40%

15:29Малышке Кире из Николаева нужна помощь

14:53Николаевщина лидирует по заболеваемости вирусными гепатитами

14:24Прелести бюрократии

14:08Со 2 августа земляне начнут жить в долг

13:57Командующий армией США в Европе оценил вероятность вторжения РФ в Центральную Украину

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.07.17 19:502970

Самые дорогие книги в истории человечества

17.07.17 20:052810

Новоназначенный советник Савченко проверил состояние машин на пригородном 163 маршруте

17.07.17 20:203220

«Мне просто нравится это делать»: украинский художник оригинально вписывает персонажей классических полотен в антураж современного Киева

17.07.17 20:302810

Режим ЧП в Турции продлили на три месяца

Самые читаемые

23.07.17 20:0010760

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:256750

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

18.07.17 09:495930

Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности

29.07.17 10:355920

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама