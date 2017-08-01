Сегодня первый день Всемирной недели грудного вскармливания

Он проводится с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира. Ее цель — информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.

Именины в этот день празднуют Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.