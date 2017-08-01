18.07.17 13:552420
Сегодня первый день Всемирной недели грудного вскармливания
|01.08.17 09:49
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Он проводится с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
Он проводится с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира. Ее цель — информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.
Именины в этот день празднуют Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.