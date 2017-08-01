Какой сегодня церковный праздник: 1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

В 1903 году на свещнице Православной Церкви через 70 лет после кончины состоялось прославление великого молитвенника, подвижника и чудотворца преподобного Серафима Саровского.

1 августа (19 июля по старому календарю), в день памяти святого, с великим торжеством состоялось открытие его мощей и помещение в приготовленную раку. Это событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров.

Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью. С самого детства избранный Богом, подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству.

8 лет послушнических трудов, 8 лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие – так прошла жизнь преподобного Серафима. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности (например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), были частью жизни святого.