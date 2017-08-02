Сегодня день десантника

02.08.17 09:39Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

День аэромобильных войск или же просто День десантника — был установлен Указом Президента Украины в 2012 году.

А ранее, украинские военные отмечали День аэромобильных войск. Украинских десантников считают элитными подразделениями армии. Лозунг ВДВ – «Никто, кроме нас». Этим подчеркивается уникальность этих подразделений. Девиз принадлежит основателю десантных войск Василию Маргелову, который родился в Днепре.

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Георгий, Илья, Константин, Николай, Петр.

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