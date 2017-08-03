Сегодня Национальный День арбуза в США

Национальный День арбуза в США — в Америке эта сладкая ягода является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом.

Именины в этот день празднуют Евгений, Петр, Анна.