Сегодня Национальный День арбуза в США

03.08.17 09:38Сколько просмотров этой статьи92Сколько комментариев этой статьи0

Национальный День арбуза в США — в Америке эта сладкая ягода является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом.

Именины в этот день празднуют Евгений, Петр, Анна.

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