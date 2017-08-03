Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

Православная церковь отмечает 3 августа День памяти пророка Иезекииля.

Известно, что святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Он родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина. Иеззекииль был священником и сыном священника Вузия. Во время второго нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора 25-летний Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями.

В плену пророк жил при реке Ховар, где на 30-м году жизни ему было видение, в котором открылось будущее еврейского народа и всего человечества. Так, Иезекииль увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем — таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных с лицами человека, льва, тельца и орла. Над колесницей возвышалось нечто похожее на кристальный свод, над которым — подобие престола, выполненное как будто из сверкающего сапфира. На этом престоле находилось «подобие Человека», а вокруг Него радуга.

Как растолковали это видение отцы Церкви, «подобие Человека» на сапфировом престоле являлось прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся Престолом Божиим.

Следует уточнить, что наиболее важными считаются два знаменательных видения пророка — о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, в которые Дух Божий вселил новую жизнь.

Если говорить о видение о храме, то оно было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражией и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия. А вот видение о сухих костях на поле характеризует собой прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных Крестной смертью Господа Иисуса Христа.

Отметим, что святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Так, однажды он молитвой к Богу разделил воды реки Ховара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. А во время голода пророк попросил у Бога умножения пищи для голодавших.