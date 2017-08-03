Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

03.08.17 15:23Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Православная церковь отмечает 3 августа День памяти пророка Иезекииля.

Известно, что святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Он родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина. Иеззекииль был священником и сыном священника Вузия. Во время второго нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора 25-летний Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями.

В плену пророк жил при реке Ховар, где на 30-м году жизни ему было видение, в котором открылось будущее еврейского народа и всего человечества. Так, Иезекииль увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем — таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных с лицами человека, льва, тельца и орла. Над колесницей возвышалось нечто похожее на кристальный свод, над которым — подобие престола, выполненное как будто из сверкающего сапфира. На этом престоле находилось «подобие Человека», а вокруг Него радуга.

Как растолковали это видение отцы Церкви, «подобие Человека» на сапфировом престоле являлось прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся Престолом Божиим.

Следует уточнить, что наиболее важными считаются два знаменательных видения пророка — о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, в которые Дух Божий вселил новую жизнь.

Если говорить о видение о храме, то оно было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражией и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия. А вот видение о сухих костях на поле характеризует собой прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных Крестной смертью Господа Иисуса Христа.

Отметим, что святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Так, однажды он молитвой к Богу разделил воды реки Ховара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. А во время голода пророк попросил у Бога умножения пищи для голодавших.

Похожие новости

30.06.17 10:19Праздник Ивана Купала в 2017 году: какого числа, традиции и обряды

13.06.17 11:57Сегодня День святого Антония у западных христиан

07.06.17 09:00Какой сегодня православный праздник?

09.05.17 20:469 Мая «Миколаїв-єдина родина» угощала николаевцев военно-полевой кухней и хорошим настроением

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Четверг, 03.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:20В парке «Победа» появится объект ландшафтного дизайна

19:00За три тижні на Миколаївщині зловили півсотні людей, що були в розшуку

18:40Прокуратура проводит обыск в горсовете Ирпеня

18:20Мэнсон на киевском концерте поглумился над Москвой

18:00Загранпаспортов нет у 82% жителей Донбасса – опрос

17:40В Украине вступил в силу новый Госбюджет: куда потратят «лишние» деньги

17:20Инфляция в Украине достигла пика

17:00В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

16:45Украина выплатит МВФ 450 млн долларов по программе stand by, - НБУ

16:30В Николаеве модернизируют 32 котельные

16:16На Николаевщине появятся еще два учебно-воспитательных комплекса

16:01В Николаеве полиция задержала разбойников нападения на фермера в Веселиновском районе

15:36Всеукраинский шахматный турнир в Николаеве выиграл одессит Александр Юровских

15:23Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

15:10Смерть солиста Linkin Park Честера Беннингтона вызвала рост спроса на альбомы группы

14:58Возле Николаева масштабно горела свалка

14:20Угля на украинских ТЭС хватит еще на полтора месяца

14:08Укрнафта продлила лицензии на добычу до 2037 года

13:49За время шестой сессии ВР приняла 125 законов

13:30Решается судьба николаевского аэропорта

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.07.17 19:403570

Зачем в Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали?

20.07.17 19:533280

Под Днепром на учениях ранены восемь военных

20.07.17 20:003510

Американец закончил школу в 97 лет

20.07.17 20:203570

Google и BlaBlaCar запустили в Украине совместный сервис

Самые читаемые

23.07.17 20:0011820

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:357170

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:206830

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

22.07.17 18:006630

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама