Сегодня День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Этот день отмечается в соответствии с Указом Президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа.

Здесь творили конструктор одного из первых самолетов, который поднялся в воздух, Александр Можайский, основатель теории ракетостроения Николай Кибальчич, создатель боевых ракет Александр Засядько. Имена киевлян Игоря Сикорского и Дмитрия Григоровича стали всемирно известными благодаря построенными летательными аппаратами. Бесстрашные украинские летчики-асы Константин Арцеулов и Владимир Дыбовский сумели «укротить» страх первых авиаторов - штопор.

Мужественный и талантливый пилот Евграф Крутень заложил основы тактики истребительной авиации, на которые опираются и сегодняшние приемы воздушного боя. В Одессе промышленником Артуром Анатра был создан один из первых в Российской империи авиационных заводов.

После распада Советского Союза и провозглашения в 1991 году независимости, Украина унаследовала одну из крупнейших в Европе авиационных группировок с современными летательными аппаратами. На базе этой группировки 17 марта 1992 года были созданы Воздушные Силы Украины.

Именины в этот день празднуют Анатолий, Борис, Роман, Глеб, Николай, Кристина.