7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

07.08.17 18:23Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана, происходившего из колена Левина из рода Ааронова. Ее муж, святой праведный Иоаким, был родом из колена Иудина, из дома царя Давида, откуда по древнему преданию должен был произойти Мессия.

Супруги жили в Назарете Галилейском. Ежегодно они отдавали две трети своих доходов в Иерусалимский храм и бедным. По особому Промыслу Божию святая чета до глубокой старости не имела детей.

Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства. Святая Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя. Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно молилась о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя.

Как только святая Анна произнесла слова обета, Ангел Божий возвестил ей об исполнении молитвы и открыл, что у нее родится дочь по имени Мария, через Которую благословятся все племена мира. Обрадовавшись, святая Анна поспешила в Иерусалимский храм, чтобы поблагодарить Бога и повторить обет о посвящении Ему ожидаемого младенца.

С тем же благовестием явился Ангел и святому Иоакиму в пустыне и велел ему идти в Иерусалим. В Иерусалиме святая праведная Анна зачала Благословенное Чадо и родила Пресвятую Деву Марию. До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия. Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким скончался.

Святая Анна пережила его на два года и отошла ко Господу в семидесят девять лет. Преклонный возраст праведных супругов показывает, что рождение у них Дочери было действием особого Промысла Божия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, так как они были предками Иисуса Христа по плоти, и ежедневно на отпусте Божественной службы просит их молитв о верующих.

Похожие новости

26.07.17 09:4026 июля: день в истории

03.07.17 18:493 июля: какой сегодня праздник

30.06.17 10:19Праздник Ивана Купала в 2017 году: какого числа, традиции и обряды

12.05.17 12:3012 мая: какой сегодня праздник

16.10.16 08:39Знаменательные события: 16 октября

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Понедельник, 07.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00На Николаевщине грузовик сбил водителя «Ауди», который выходил из авто

20:45Названы зарплаты чиновников в Украине

20:30Сахарозаменители: виды, сравнение, польза, вред

20:15В Мексике на популярном пляже расстреляли туристов

20:00Ученые назвали, какая черта часто является причиной самоубийства

19:45Из-за санкций могут вырасти цены на газ

19:25Украинка Беломоина выиграла Кубок мира по маунтинбайку

19:10В России построили железную дорогу в обход Украины

19:00Бюджет заплатил 2,8 миллиона за "фейковый весовый контроль" на Николаевщине, -- Вадатурский

18:46В Николаевской области горит лес

18:237 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

17:43В Николаевской области водитель не справился с управлением и врезался в дерево

17:34Температура в Николаеве побила рекорд

17:20Что спасет николаевский туризм?

17:00Международные резервы Украины сократились

16:46Нафтогаз начал поставки через швейцарскую "дочку"

16:27В Николаеве двое парней устроили драку из-за девушки

16:08В киберполиции заявили, что поймали распространителя вируса Petya

15:51Суд арестовал все имущество Насирова - СМИ

15:35Вчера в Николаеве выпало 30 % месячной нормы осадков

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.07.17 07:593580

Затишье в зоне АТО сменилось минометными обстрелами боевиков на всех направлениях, - Штаб

25.07.17 08:052960

Курс валют на 25 июля

25.07.17 08:343240

Николаевцам рассказали, что нужно для получения электронной цифровой подписи

25.07.17 08:453250

Американца пришлось спасать из мусоропровода, куда он уронил телефон

Самые читаемые

29.07.17 10:3510000

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 10:087060

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

25.07.17 10:156440

Кабмин успокаивает, что резкого подорожания газа для населения не будет

25.07.17 18:096370

Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама